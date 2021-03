Die Gerlitzen, der Kärntner Wohlfühlberg

Den Rest des Tages kann man in den öffentlichen Bädern am warmen Ossiacher See gut entspannen, mit dem Schiff die Ufer und Aussicht genießen oder eine gemütliche Radtour unternehmen. Und dazwischen frischen, köstlichen Fisch aus den nahen Seen und Bächen essen. Oder die Innenstadt von Villach entdecken. Oder über die Villacher Alpenstraße zu einem weiteren Lieblingsberg der Kärntner, dem Dobratsch, gelangen, dessen Gipfelpanorama auch vom Allerfeinsten ist.

„Der Sandalen- oder Halbschuhtourismus ist hier eigentlich alltäglich“, schmunzelt Heiner Ludescher und ist gar nicht sehr böse darüber. Vor allem holländische Touristen, die am See urlauben, fahren gerne mit ihren Kindern in Sneakers oder Badeschlapfen direkt vom Strand, vom Radweg oder von der Schiffsstation bei der Kanzelbahn den Berg hinauf. Da es aber beim Funpark auf der Kanzelhöhe und oben auf dem Gipfelplateau eher flach ist, hält sich die Gefahr eines Ausrutschers in Grenzen.

Noch gehört die Gerlitzen coronabedingt fast nur den Einheimischen, was die meisten sichtlich genießen, weil sie noch nie so viel Platz hatten. Das wird sich aber hoffentlich bald ändern. Ludescher, der als Bauingenieur doch viel herumgekommen ist, kann sich auch nach achtzig Jahren auf der Kanzelhöhe keinen anderen Platz zum Leben vorstellen. „Der einmalige Blick über das weite Land und die Berge hilft meiner Frau und mir, freier zu atmen. Unser Alltag ist einfach sehr naturnah.“