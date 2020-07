Tirol: Das familiärste Kinderhotel

Die Hochebene zwischen den schroffen Bergen und dem eingefurchten Inntal passt nicht recht ins Land Tirol – obwohl hier die erste Staffel „Bergdoktor“ gedreht wurde. Auf dem Mieminger Plateau scheint die Sonne länger am Tag, es ist fast schon zu grün, in verschiedenen Tönen: vom dunkelgrünen Wald, der wie ein Lawinenkegel einen Teil der Ebene überzieht, über hellgrüne Lärchenbäume bis zu noch helleren Larchwiesen darunter. Die werden für den Lärchenwuchs ständig von Fremdbäumen und abgefallenem Holz befreit, was der Gegend das „Landschaftsschutzgebiet Larchwiesen“ und den Wiesen etwas Märchenhaftes einbrachte. Man versteht rasch, warum das Mieminger Plateau bis in die 1990er-Jahre ein Ort der Sommerfrische für bessere Wiener war. Dann hat man den Anschluss an die Tourismusanforderungen verpasst und geriet in Vergessenheit.