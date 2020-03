Coronavirus: TUI sieht Absicherung von Kundenzahlungen gewährleistet

Der Reiseanbieter TUI sieht die Absicherung von Kundenzahlungen im Pauschalreisegeschäft auch in der Corona-Krise als gewährleistet an. Man spreche derzeit mit den Versicherern des Unternehmens und mit der deutschen Finanzaufsicht BaFin über den entsprechenden Schutz für Pauschalreisen, teilte ein Sprecher am Donnerstag in Hannover mit.

Dabei werde auch TUI die "jeweiligen Verpflichtungen fristgerecht erfüllen", hieß es. Der Konzern widersprach damit einer Darstellung des " Handelsblatts", wonach im Fall zu geringer Versicherungsdeckung Ende April das Auslaufen der Betriebserlaubnis für das TUI-Pauschalreisegeschäft in Deutschland drohen könnte.