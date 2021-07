Bilder statt Schnappschüsse: Mit dem Foto-Profi in der Ramsau

Ganz ehrlich: Fotografieren kann doch jeder. Zumindest vermitteln einem die unzähligen Bilder, die täglich auf Instagram landen, diesen Eindruck. Doch scrollt man nicht nur flott durch die Timeline, sondern spendiert den Motiven einen zweiten oder gar dritten Blick, sieht die Sache oft schon ganz anders aus – und das Gefühl steigt in einem hoch, dass hinter so manchem, besonders eindrucksvollem Bild doch mehr stecken könnte als nur gekonnter Filter-Einsatz und teure Technik. Führt dieses Gefühl irgendwann zum Wunsch, an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten, lohnt der Blick auf Angebote wie jene der Wiener Fotoschule. Mehr als hundert Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene bieten Karl Füsselberger und sein Team jährlich an. Teils als Eintagesworkshops in Wien, teils als mehrtägige Fotoreisen.