Vier Tage, vier Routen: Die besten Adressen für Hampshire

Sonntag

13 / Milford-On-Sea

Pittoresker Küstenort mit Klippen, die zum Spazieren einladen.

visitmilfordonsea.co.uk

14 / Breamore House

Das Herrenhaus diente schon oft als Drehort, z. B. für „Stolz und Vorurteil“.

insightactivities.co.uk

15 / Bogenschießen

Robin-Hood-Feeling beim Bogenschießen mit „Insight Activities“.

insightactivities.co.uk

16 / New Forest Cider

Kleine Cider Farm in Burley, einem der süßesten Orte im New Forest, in denen man Ponys auf der Straße trifft.

Pound Ln, Burley, Ringwood BH24 4ED