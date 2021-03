Bahrain: Stadtrundfahrt statt Formel-1-Parcours

Heute dröhnen wieder Formel-1-Motoren durch die Wüste Bahrains. Das kleine Königreich (nur knapp doppelt so groß wie Wien) hat einiges zu bieten, das man am Arabischen Golf (der in der gesamten nicht-arabischen Welt „Persischer Golf“ heißt) so gar nicht vermuten würde: Öl ist begrenzt, dafür gibt es hier viele Süßwasserquellen. Und trotz der politischen Repressionen gegenüber der schiitischen Bevölkerungsmehrheit ist es das liberalste Land der Region.

Diese Lockerheit zieht an Wochenenden Tausende Touristen aus Saudi-Arabien an, die bequem über den King Fahd Causeway (eine über Dämme und Brücken führende fünfundzwanzig Kilometer lange Autobahn) in die Hauptstadt Manama kommen. Dort können sie all dem frönen, was es in ihrer strengen Heimat nicht gibt: Kinobesuche, Shows, Partys und, man staune, Alkohol. Die prächtige Al-Fateh-Moschee mit ihren siebzig Meter hohen Minaretten darf dafür auch von Ungläubigen besucht werden. Und selbst einheimische Frauen flanieren durchaus locker gekleidet und mit offenem Haar ohne Begleitung durch die zahlreichen Shoppingmalls.