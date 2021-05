Ausseer Dorf-Idylle mit Loser-Blick

Suchen und finden, auch so kann Urlaub beginnen. Um sein „Hütterl“ – eigentlich eines von 62 Chalets im Ausseer-Stil – zu finden, müssen wir ein bisserl die Pfadfinder in uns wachküssen. Aber dann – Tür auf, willkommen in der guten Stube, es riecht nach Holz und Wärme, vor jedem Fenster Postkartenidylle. Mah, wie schön, schau. Auspacken, Eiskasten befüllen, vielleicht schon an eine Runde in der privaten Sauna denken, sich schnell wie daheim fühlen: Das ist die Idee hier.