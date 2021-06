Ausflug in die Straßen des alten Rom

Keine Via weit und breit

Auch mit einem anderen Irrtum räumt Karl-Wilhelm Weeber in seinem neuen Buch für antikenbegeisterte Rom-Reisende auf. In der oben angesprochenen Komödie, die sich über die römischen Wegbeschreibungen lustig macht, kommt das Wort via kein einziges Mal vor. Tatsächlich wurden so nur die Überlandstraßen genannt, die sternförmig von Rom aus in alle Himmelsrichtungen gingen. In der Hauptstadt nannte man nur zwei Straßen via: Die Sacra Via (das „sacra“ gehört übrigens tatsächlich nach vorne gestellt), die über das Forum Romanum führte und die Nova Via, eine uralte Durchzugsstraße zwischen dem Nordrand des Palatins und dem Kapitol.