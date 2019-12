Andere Länder, andere Sitten: Unbekannte Weihnachtsbräuche

Weihnachtsspaziergang einmal anders in Venezuela

In Caracas, der venezolanischen Hauptstadt, werden jedes Jahr zu Heiligabend die Straßen abgesperrt, damit tausende Leute, mit ihren Rollschuhen an den Füßen, in die Kirche fahren können. Doch schon am Vorabend werden alte Traditionen gepflegt: Die Kinder binden sich am 23.12. eine Schnur um den großen Zehen und hängen diese dann aus dem Fenster. Alle vorbeigehenden Nachbar dürfen daran ziehen, als Bestrafung für die Sachen, die die Kinder das ganze Jahr über gemacht haben.