Abseits von Berlin und München: 10 Citytrips zu deutschen Städten

Lüneburg – Historische Altstadt mit hoher Kneipendichte

Mehr als 1.300 denkmalgeschützte Häuser finden Besucher in der historischen Altstadt von Lüneburg, insbesondere um den Platz am Sande stehen zahlreiche sehenswerte Backsteingebäude. Seinen Reichtum in den vergangenen Jahrhunderten verdankte Lüneburg dem Salzabbau und dem Salzmonopol der Hanse. Interessierte finden im Deutschen Salzmuseum Informationen zum weißen Gold. Auch kulinarisch hat Lüneburg einige Besonderheiten zu bieten. Am Stintmarkt wurde früher der gleichnamige Fisch gefangen und gehandelt, den Besucher noch heute in den zahlreichen Restaurants als Spezialität kosten können. Eine weitere Spezialität ist eine regionale Variante des dänischen Labskaus. Am Stintmarkt beginnt auch die bekannte Kneipen- und Restaurantmeile.

Aachen – Ausgangspunkt für Aktivitäten im Dreiländereck

Als westlichster Zipfel Deutschlands in unmittelbarer Nähe zu den Niederlanden und Belgien dient Aachen als Ausgangspunkt für Aktivitäten in der Natur, wie zum Beispiel im Nationalpark Hohes Venn in der Eifel. Die Grenzstadt selbst fasziniert mit ihrer Geschichte als Kaiserstadt, den Thermalquellen und natürlich dem Aachener Dom, der zum UNESCO-Welterbe gehört. Bewunderer alter Sagen und Rittergeschichten sollten die Burgen der Umgebung besuchen, dazu gehören die Burg Monschau in der Eifel oder auch der ehemalige Rittersitz Burg Alsdorf.