Bahn frei! Fantastische Urlaubsreisen mit dem Zug

Netflix, Sekt – und ab ins Betti!

Per Zug dauern die schnellsten Verbindungen in die französische Hauptstadt knapp über zehn Stunden – und wer’s ganz gemütlich will, steigt einfach in Wien in den Nachtzug (oder in Salzburg). Um 19:40 geht's los (20:10 in Salzburg), und um 9:40 in der Früh ist man mitten in Paris. Voilà! Dauert damit zwar noch ein bisschen länger – aber man kann ja vorm Schlafengehen noch entspannt einen Netflix-Film oder eine HBO-Serie schauen, ein Bierchen zwitschern oder ein Glas Sekt. Und ins Betti würde man zu Hause ja auch gehen. Mann hat also das beruhigende Gefühl, echt nichts zu versäumen. Und ist herrlich ausgeruht für einen Tag voller Abenteuer und Entdeckungen in der Stadt der Liebe.

Europa mit der Eisenbahn

Die Nachtzüge der ÖBB fahren derzeit von Wien, Salzburg, Innsbruck und Graz aus in 22 europäische Metropolen, darunter Ziele wie Zagreb, Rom, Hamburg und Amsterdam. Aber auch England ist nicht aus der Welt, von Brüssel (Nachtzug) gibt es eine direkte Verbindung nach London. Oder die Perlen der deutschen Ostseeküste? Auf nach Berlin (Nachtzug) und von dort weiter über ein bestens ausgebautes – und sehr schnelles – Bahnnetz an die „Badewanne“ der deutschen Hauptstadt.

Hier die schönsten Ziele - und die Links zu den "freizeit"-Storys, die unsere Redakteure und Autoren schon darüber geschrieben haben: