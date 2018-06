REINHOLD MESSNER: Der Mann im Berg

Die Verletzung war freilich kein Spaß, sie war so schwerwiegend, dass es mit dem Extremsport vorerst vorbei war. Warum tut man sich das eigentlich überhaupt an – wenn auf dem Berg ohnehin weder Freiheit noch Glück noch Erleuchtung zu finden sind? „Der extreme Bergsteiger macht ja etwas völlig Irrationales. Wir gehen gegen den Selbsterhaltungstrieb in eine Welt hinein, in die der Mensch nicht gehört. Und das wird dir mit jedem Schritt, den du da hinein machst, deutlicher bewusst. Wir sind nicht geschickt, wir sind nicht schnell, wir sind nicht stark, wir haben kein dickes Fell – das alles haben wir auf unserem Weg zum Menschsein verloren. Dafür haben wir unseren Verstand gekriegt. Ohne den hätten wir mit unseren schwächlichen Körpern nicht überlebt. Und gegen diesen Instinkt, gegen diesen Selbsterhaltungstrieb gehen wir da hinein und schaffen es, auch wieder herauszukommen. Das ist wirklich eine Kunst. Wenn man nicht umkommen könnte, wie etwa in einer Kletterhalle, dann ist es nur ein Spiel. Aber mein Überleben ist eine Kunst. Und das Überleben gibt deinem Selbsterhaltungstrieb so eine Art Selbstmächtigkeit. Gegen alle Regeln habe ich es geschafft. Und dann will man schauen, ob man noch ein bissl mehr kann … Im Verlorensein, wenn das Leben auf der Waagschale liegt, erkennt man seinen Wert.“ Aber 99 Prozent der Menschen verspüren diesen Drang doch gar nicht? „Es gibt ja nicht nur verrückte Menschen, es gibt ja auch ein paar g’scheite.“ Messner lacht. Er ist gut gelaunt. Gemeinsam mit Tochter Magdalena, die das Messner Mountain Museum leitet, wird er am Nachmittag eine Besuchergruppe durch sein Reich führen. Der Kontakt macht ihm Freude – und auf das Geschaffene ist er wohl auch stolz. Zu Recht.