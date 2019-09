Regisseur Peter Keglevic: Warum er nicht mehr mit Christoph Waltz dreht

Trotzdem: Einen weiteren gemeinsamen Film gab es seit Waltz' weltweitem Durchbruch nicht. "Ich denke, er würde es machen, wenn das Projekt uns beiden gefällt. Dazu muss man sagen, dass Christoph jetzt ein internationaler Star ist. Da gilt es, finanzielle Vorausetzungen zu erfüllen. Das mit dem Freundschaftsdienst kann man nicht einfordern." Derzeit hat Keglevic aber ohnehin anderweitig zu tun und hat sein zweites Buch herausgebracht. „Es ist gut für Körper und Kopf in vollkommener Stille dazusitzen. DAs Eine wie das Andere fällt mir ohne Monopolisierung auch leichter.“ Die Idee für sein zweites Buch „ Wolfsegg“ kam Keglevic, where else, am Set. „Ich habe in der Steiermark hinterm Gesäuse gedreht. Das sind so einsame Landstriche, dass ich dachte, ich möchte eine Wilderer-Geschichte schreiben.“ Der Clou: Die Protagonistin ist eine 16-Jährige, die früh Verantwortung übernehmen muss, dunkle Geheimnisse inklusive.

Wenn das nicht nach Filmstoff klingt? Keglevics hätte auch seinen Erstling „Ich war Hitlers Trauzeuge“ im Talon. „Das bräuchte viel Geld und Sendezeit und könnte das nur mit Netflix oder Amazon machen. Die müssten sich dafür aber mehr interessieren als sie es derzeit tun. „ Wolfsegg“ hat bessere Voraussetzungen.“