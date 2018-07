Regisseur Hans Weingartner: "Am liebsten würde ich komplett verschwinden“

Okay, alles klar. Der Film lebt von seinen klugen Dialogen rund um die Liebe. War es schwierig, Schauspieler zu finden, die so lange Dialoge sprechen können?

Ich habe mit dem Schreiben der Dialoge ungefähr 1997 angefangen. Ich wollte den Film zuerst an der Filmhochschule als Abschlussfilm machen, habe mich aber nicht recht getraut. Dann habe ich 2003 versucht, die ersten Castings zu machen. Aber die waren so schrecklich, dass ich nach zwei Wochen aufgegeben habe. Man glaubt nicht, wie unglaublich schwer es ist, lange Dialoge so zu sprechen, dass sie natürlich klingen.

Und Themen wie Monogamie versus Polygamie können im Gespräch ja auch ausufern.

Die Kunst ist, ein Thema, das man im Kaffeehaus zwei, drei Stunden bespricht, auf drei bis fünf Minuten zu komprimieren. Das macht es erst mal unnatürlich. Du musst also Schauspieler finden, die so eloquent und sprachbegabt sind, dass es wieder natürlich klingt. Du arbeitest das in wochenlanger Arbeit mit den Schauspielern aus, bis wieder ein natürlicher Fluss entsteht, wie in einem Gedicht. Meistens ist im Filmgeschäft dafür keine Zeit, in den meisten Filmen werden ja nur sehr kurze Sätze gesprochen.

Zum Beispiel: Wo waren Sie gestern zwischen fünf und neun?

Oder: Ich habe meine Frau nicht getötet. Oder: Gib mir das Geld!

Kennst du den Film „My Dinner with Andre“? Das ist ein Dialogfilm.

Ja klar, das sind aber Ausnahmen. Es gab eine Zeitlang so eine französische Kultur, wo viel geredet wurde. Dazu gehört auch „Mein Essen mit André“. Aber sonst kriegst du auf der Filmhochschule eingetrichtert: Streich’ jeden Satz, den du nicht unbedingt brauchst.“

Jan spricht sich im Film für eine freiere Liebe aus, Jule für Monogamie. Was ist denn nun richtig?

Der Film kann keine eindeutige Antwort darauf geben, weil es sie nicht gibt. Was mich vor allem gepackt hat, war die Grundfrage, vor der wir überhaupt als Menschen stehen: Sind wir Neandertaler oder Cro-Magnon-Menschen? (Anm.: Bezeichnung für den anatomisch modernen Menschen). Wollen wir uns weiter bis aufs Blut bekämpfen oder sind wir uns wieder unserer menschlichen Eigenschaften bewusst, die uns erst als Spezies erfolgreich gemacht haben: Die Fähigkeit auf Treibjagd zu gehen und sich zu großen Verbündeten zusammenzuschließen.

Sind wir zu sehr Individualisten?

Man hat den Individualismus als Folge auf zwei Schocks gepredigt. Die Kooperative hat in den letzten 70 Jahren durch den Nationalsozialismus, was ja eine Art Massenbewegung war, einen schlechten Ruf bekommen – und dann nochmal im Kommunismus, der auch völlig ausgeartet ist. Jetzt kommen wir langsam drauf, dass eine Menschheit aus acht Milliarden Individualisten nicht funktioniert. Der Nummer-eins-Faktor, um glücklich zu sein, das weiß man aus der Forschung, ist soziale Nähe. Happiness is only real, when shared. Das ist ein Satz aus dem Film „Into the Wild“, der einer meiner Vorbilder für meinen Film war. Kennst du den?

Das Roadmovie, wo ein Student mit seinem „Magic Bus“ durch die USA reist. Wo lebst du eigentlich in Berlin? In einer Wohnung oder einem Haus?

In einem Bus, in einem Wohnmobil.

Das aus deinem Film?

Genau in dem. Ich kann im Bus einfach am besten schlafen.

Wo stellst du es ab?

Im Garten vor dem Haus. Ich hatte Schlafstörungen und habe irgendwann festgestellt, dass ich im Wohnmobil am besten schlafen kann. Ich fühle mich da irgendwie sicher, wie die Rückkehr in den Mutterbauch. Zuerst bin ich mit dem Bus rausgefahren, um ihn irgendwo im Wald abzustellen. Dann habe ich mir überlegt, dass ich genausogut im eigenen Garten stehen kann und habe mir eine kleine Datsche gemietet.

Nach Wien bist du aber geflogen?

Das sind ja an die 700 Kilometer und der Bus fährt nur 80 km/h. Da hätte ich doch etwas länger Zeit gebraucht.

Wo geht deine Reise nach „303“ hin?

Dann werde ich erst mal Drehbücher schreiben. Und wenn ich nochmal einen Film als Regisseur mache, dann auf jeden Fall einen richtig lustigen, eine Komödie.

Du hast doch mal gesagt, dass du keine Filme mehr machen möchtest, weil es zu wenig bewegende Themen gibt.

Ich rede viel in Interviews. Ich bin kein Politiker, sondern Künstler, wir leiden und haben Stimmungsschwankungen. Ich fühle mich nicht verpflichtet, meine Meinung immer durchzuziehen. Aber in dem Moment, in dem ich Dinge sage, sind sie wahr.

KARRIERE MIT FETTEN JAHREN

Hans Weingartner, 41, wurde 1977 als eines von acht Kindern in Feldkirch in Vorarlberg geboren. Schon als Jugendlicher experimentierte er mit der Kamera, arbeitete aber nach der Matura zuerst als Kanu-Führer in Kanada und Skilehrer in Österreich. Später studierte er Neurowissenschaften und schloss das Studium, ebenso wie die Kunsthochschule für Medien in Köln, ab. Zu Beginn seines Studiums wurde er bei einem Wettbewerb der Stadt Wien zum „Programmierer des Jahres“ gewählt, reiste mit dem Preisgeld in die USA und erwarb seine erste Kamera. Seinen Durchbruch feierte der Regisseur 2004 mit dem kapitalismuskritischen Film „Die fetten Jahre sind vorbei“. Weingartner lebt heute in einem Wohnmobil in Berlin und hat soeben sein Roadmovie „303“ veröffentlicht.