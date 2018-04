Rätselhaft: Die größten Geheimnisse der Menschheit

Seit 28 Jahren bemühen sich die CIA-Jungs, aber auch NSA-Entschlüssler und Hobby-Kryptologen, Sinn in die scheinbar willkürlich aneinandergereihten Buchstaben zu bringen. Mit eher bescheidenem Erfolg. Gut, drei der vier Texte konnten sie bisher schon richtig deuten. Als dies Ende der 1990er bekanntgegeben wurde, gab Sanborn sich gelassen. Es wundere ihn, dass die Angelegenheit so lange gedauert habe, meinte er nur. Er habe mit der „Vigenere-Chiffre“ ein altes Verschlüsselungssystem aus dem 16. Jahrhundert verwendet. Und bloß ein paar klitzekleine Stolpersteine eingebaut. Allein, viel Sinn konnte bisher niemand aus den vorhandenen Texten ziehen. Ein kurzes Gedicht des Bildhauers selbst, ein Text über etwas, das sich angeblich etwa 60 Meter südlich der Skulptur im Boden vergraben findet – und eine falsch zitierte Passage aus den Aufzeichnungen Howard Carters, der die Entdeckung des legendären Grabes von Pharao Tutanchamun beschreibt. Es handle sich bei seinem Kunstwerk um ein Rätsel im Rätsel, das sein Geheimnis erst preisgibt, wenn alle Teile entziffert sind, erklärt Sanborn dazu. Und das ist das große Problem: An der vierten Tafel beißen sich sämtliche Experten bisher die Zähne aus. Sie ist in einer Weise chiffriert, die außer dem Künstler und dem pensionierten CIA Agenten Ed Scheid, der ihn unterstützte, absolut niemand zu kennen scheint. Der Bildhauer ist sich seiner Sache derart sicher, dass er den verzweifelten CIA-Männern vor acht Jahren einen großzügigen Tipp gab: Die auf der Tafel zu findende Buchstabenkombination „NYPVTT“ bedeutet „BERLIN“. Und? Nichts. Vor vier Jahren legte Sanborn noch etwas nach: Die gleich anschließenden Buchstaben „MZFPK“ stehen für „CLOCK“, also Uhr. Aber auch das half den Experten nicht weiter. Und Sanborn, mittlerweile 73, hat alle Zeit der Welt. Im Falle seines Ablebens, bevor irgendjemand seinen Code geknackt hat, gibt es in Tresoren verwahrte Aufzeichnungen über die wahre Bedeutung der Texte.

Die Menschheit könnte also noch Hunderte Jahre an „Kryptos“ herumtüfteln. Um irgendwann draufzukommen, dass die Buchstaben auf der vierten Tafel ganz einfach gar nichts zu bedeuten haben, dass sich Sanborn einfach einen riesengroßen Spaß erlaubt hat. Oder, was Dan Brown wahrscheinlich wesentlich lieber wäre, hier den Schlüssel zum Geheimnis des Universums, der Existenz Gottes und dem Wissen der Illuminaten versteckt hat. Wir werden sehen. Oder auch nicht …