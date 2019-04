Stilfrage: Kann man Radlerhosen schick finden?

„Pump up the Jam, pump it up ...“ Ein Mädel in grünen Radlerhosen mit schwarzem Skiwimmerl um den Bauch sieht in die Kamera und tanzt während sie uns zum Mitmachen auffordert. 1989 war das und es war scharf. Und plötzlich waren sie überall, diese Hosen, eigentlich eh keusch, vom Nabel bis fast zum Knie, andererseits aber auch wieder nicht, weil doch nur so etwas wie eine zweite, glänzende Haut. Es waren immer die Girls in den Hip-Hop- und Dance-Videos, die damit richtig gut aussahen. Im Video zu „Me So Horny“ der prinzipiell eigentlich albernen 2 Live Crew etwa. Jessas! Und nein, bei MC Hammers „Can’t Touch This“ waren es nicht Herrn Hammers Schlabberhosen, die unsere männlichen Blicke fesselten, ehrlich. Im täglichen Leben war die Karriere der Hose zugegeben durchwachsen. Dafür wurde uns beim ersten Behördengang, bei dem die strenge Sachbearbeiterin mit Radlerhose unterm Sakko auf uns zukam, weil sie das so bei Demi Moore gesehen hatte, die Schwellenangst vor Behörden genommen. Nein, sie sehen nicht seriös aus, vermitteln nicht unbedingt Respekt. Dafür sind sie aber auch gar nicht gemacht, glaub ich. Aber Achtung: Diese Form fordert Inhalt. Menschen mit Storchenbeinen sollten davon Abstand nehmen. Und Männer sowieso ...