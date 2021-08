Eine Psychotherapeutin empfiehlt den Must-Read für Emanzipation

"Wolfram Eilenberger gelingt es mit unwahrscheinlicher Präzision und hoher Einfühlung in die Charaktere der vier großen Philosophinnen Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand ein so dichtes Bild dieser vier so unterschiedlichen Persönlichkeiten zu entwickeln, dass jedem Leser die Unverzichtbarkeit der Denkarbeit dieser vier Frauen für das Fundament einer freien emanzipierten Gesellschaft klar vor Auge tritt."