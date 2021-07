Rüdiger Dahlke über Schicksal

Es gibt das Gesetz des Anfangs, der Resonanz und der Polarität. Können Sie erklären, was es damit auf sich hat?

Bei Partnerschaften geht es idealerweise so los, dass sich zwei Menschen aus heiterem Himmel ineinander verlieben. Das wäre das Gesetz des Anfangs. Es heißt ja auch: Im Anfang liegt alles. Da hat man schon mal das drittwichtigste Gesetz auf seiner Seite. Dann kommt das Gesetz der Anziehung, auch Resonanzgesetz genannt. Der Bursch fragt das Mädl: „Gemma miteinander?“ Wenn sie Ja sagt, essen, schlafen und leben beide auch miteinander. Wenn die Resonanz funktioniert, wird es eine Beziehung.

Ist das die Phase, in der man noch die rosarote Brille aufhat?

Ja, das ist der Zustand der Großhirnvergiftung könnte man sagen. Die Hormone sind zwei, drei Jahre auf einem anderen Niveau. Alles, was er oder sie tut, ist großartig und wunderbar. In der Phase kommt niemand zu mir und sagt: „Herr Doktor, helfen Sie mir.“ Die Leute kommen erst ins Strudeln wenn das dritte Gesetz in Kraft tritt: Das Polaritätsgesetz.

Woran erkennt man, dass es soweit ist?

Wenn der gescheiteste, fescheste und gebildetste Mensch, den man sich vorstellen kann, plötzlich anfängt, zu nerven. Dann fragt man sich: Was ist da los? Die Antwort ist, dass einem der Partner dann die Dinge spiegelt, die man an sich selbst nicht leiden kann. Nehmen wir einmal Geiz. Wenn mich das an jemanden stört, könnte es sein, dass ich selbst geizig bin, nicht nur im finanziellen Sinne. Vielleicht bin ich sparsam mit Gefühlen oder Informationen. Uns fallen Dinge nur auf, wenn wir einen Bezug dazu haben. Angenommen ich sage zu einer Gruppe von Menschen: „Ihr Mörder!“ Die meisten werden darüber lachen, weil die wenigsten Österreicher gemordet haben. Es gab ja schon lange keinen Krieg. Aber wenn ich sage „Ihr Schwindler“, werden die Ersten überlegen, warum ich das weiß. Geschwindelt hat jeder schon und dann geht es los. Man fängt an, den anderen zu verurteilen. Genau. Man projiziert auf den anderen: „Du bist schuld. Ändere dich!“ Daran scheitern die meisten Beziehungen. Die Lösung wäre, sich anzuschauen, warum einen gewisse Dinge verrückt machen. Dann könnte man daran wachsen. Deshalb ist dieses Gesetz auch das Wichtigste. Nur nach Resonanz zu gehen bringt nichts. Das ist das, was man in Büchern wie „The Secret“ liest. Mach dies, dann erreichst du das.