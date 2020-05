Promis zuhause: Mathea und ihr Quarantäne-Alltag

Am Anfang hatte ich schon ein bisschen Panik“, sagt die sympathische Salzburgerin, die seit drei Jahren in Wien wohnt. „Man wusste ja nicht, was jetzt alles so passieren wird“, fährt die erfolgreiche Sängerin fort.

Aber mittlerweile hat sich Mathea an den ruhigeren Tagesablauf in ihren eigenen vier Wänden gewöhnt – auch wenn sie das Leben auf den großen Musikbühnen doch ein wenig vermisst: „Leider musste unsere Tour abgesagt werden, das macht mich doch sehr traurig.“ Eigentlich sollte die 21-Jährige in Österreich und Deutschland unterwegs sein, um ihr Debüt-Album „M“ zu promoten ...

Dafür hat Mathea angefangen, ihre Terrasse zu begrünen, sich um Pflanzen zu kümmern. Etwas, das sie auch nach der Krise beibehalten will. „Eigentlich geht’s mir echt gut“, sagt sie dementsprechend optimistisch. „Und dank Social Media bin ich ja noch immer mit meinen Freunden und Fans verbunden!“