Promis zu Hause: Andreas Gabalier

13:00 Mein aktuelles Projekt: "Brückenbauen" - ein Steg verbindet mehr as man denkt.

19:00 Mein Bizeps: Pump it up, don't bring it down!

21:30 Bevor's dunkel wird: So ein Tag vergeht schnell; aber wenn ich ihn in einem Lied festhalte, vergeht er nie.