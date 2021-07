Wo die Zeit den Atem anhält

Auch zwei große Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, deren Lebenslinien ziemlich verschieden verliefen, hielten sich jahrelang auf der größten der neun Prinzeninseln auf. Papst Johannes XXIII. wurde von seinen Widersachern in Rom in die vatikanische Sommerresidenz, eine zuckerlrosa Villa auf Büyükada, relegiert. Und Leo Trotzki. Der Marxist lebte, nachdem ihn Stalin entmachtet hatte, von 1929 bis 1933 hier im Exil. Begleitet von Frau, Sohn und zwei Tag und Nacht massiv bewaffneten Leibwächtern. Er hoffte, nach Moskau zurückgerufen zu werden. Aber immer mehr musste er sich damit abfinden, ein Mann ohne Pass und Visum zu sein. Wenn er nicht an seiner vierbändigen „Geschichte der Russischen Revolution“ schrieb, ging er fischen. Eine Verwandte in Moskau bat er in einem Brief, „bitte schick mir eine starke, zweihundert Meter lange Angelschnur, damit ich richtig große Fische fangen kann …“ In den Cafés und Fischrestaurants, die wie an einer Perlenschnur am Ufer rund um die Anlegestation aufgereiht sind, steigt am späten Vormittag die Aufregung. Das Werben um die Gäste beginnt. Der Geruch von Pferdeäpfeln vermischt sich mit dem Duft der auf aufeinandergestapelten Platten überbordenden Vorspeisen: Meze – kunstvoll arrangierte Humus-, Oliven- und Schafkäse-Türme, gefüllte Auberginen und Weinblätter, gebratene Sardinen und geräucherter Stör, Rote Rüben mit Cashewnüssen und Melanzani-Knoblauch-Püree, Hühnerspieße und scharf gegrillte Fleischbällchen … Am besten besucht man die Prinzeninseln im Herbst. Die Karrieristen sind dann zurück in ihren Hamster-Erfolgsrädern und die lauten Touristenhorden bleiben auch meist in Istanbul. Dann ist hier wieder Ruhe eingekehrt. Die Zeit legt eine langsamere Gangart ein, das Licht ist magisch, Kellner, Kutscher und Pferde sind entspannter, die Fische noch frischer. Und die sanfte Brise, die entlang der Uferpromenade vom Marmarameer her weht, ist wohltuender als an schwülen Sommerabenden. Dann merkt man, wie die Zeit den Atem anhält.