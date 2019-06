Power-Girls: Wunder-Mädchen und ihre sportlichen Spitzenleistungen

„The Nose“, so der Name der legendären Route, Modell extrem steil und glatt, ist schon für erwachsene Kletterer alles andere als ein Kinderspiel. Warum also, eine Zehnjährige unnötig in Gefahr bringen? „ Selah“, so ihr Vater und Begleiter Mike, „war nie in Gefahr.“ Auch, weil es weder Zeitdruck, noch den Wunsch gab, einen Rekord aufzustellen. „Wir haben das für uns gemacht“, sagte er dem Alpinist. Selah, deren Eltern beide Kletterer sind, ist mit den Bergen aufgewachsen und war im Alter von zwei Monaten das erste Mal am Fuß des „El Capitan“.