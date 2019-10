Popstar-Blues: Ein halbes Jahrhundert Gwen Stefani

Generell ist ein Geburtstag eine feine Sache. Man feiert ein weiteres Lebensjahr und genießt, mit zunehmendem Alter im besten Fall reifer und weiser geworden zu sein. So gesehen könnte sich Gwen Stefani freuen, wäre sie nicht Popstar. Am 3. Oktober wird die Sängerin 50 Jahre alt und ist damit wohl endgültig kein „Hollaback Girl“ mehr, so der Titel einer ihrer größten Hits. Denn auch, wenn es viele nicht wahrhaben wollen: Alter ist besonders im Show-Business ein Thema, ungerechterweise vor allem bei Frauen. Da drängt sich die Frage auf: Wie lange kann man eigentlich Popstar sein?

Aussehen und Performance betreffend müsste sich Stefani keine Sorgen machen. Sie hat den Look einer 25-Jährigen, die 2016 mit „This Is What The Truth Feels Like“ ihr drittes Studioalbum veröffentlicht hat und zusätzlich als Jurorin bei „The Voice“ gut im Geschäft ist. Da geht also noch was, obwohl sie 2014 schon einmal das Ende ihrer Solo-Karriere verkündet hatte. Vielleicht, weil sie ahnt, was auf sie zukommen könnte?