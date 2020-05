Playlist: Beats für Body & Haushalt

Von 120–135 bpm sind die Songs ideal fürs Cyclen, Powerwalken, auch für Boxing-Workouts, die so richtig reingehen. Und für Küchenaktivitäten, bei denen man nicht Gefahr läuft, sich in den Finger zu schnipseln. Bodenwischen? Großartig, weil dieser Bereich auch bestens für „asynchrone“ Tätigkeiten geeignet ist, wenn man sich also nur von den Vibes treiben lässt und nicht unbedingt im Rhythmus bleiben will.