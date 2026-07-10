Einfach & gelingsicher: Rezepte für ein Picknick im Grünen
Mit einfachen Rezepten, handlichem Fingerfood und sommerlichen Snacks wird aus jeder Picknickdecke im Handumdrehen ein gemütlicher Genussplatz.
Ob im Park, am See, auf einer Blumenwiese, unter Bäumen oder im Weingarten: Ein Picknick ist die schönste Art, den Sommer im Freien zu genießen. Damit das Essen unterwegs genauso gut schmeckt wie zu Hause, braucht es unkomplizierte Rezepte, die sich gut vorbereiten, sicher transportieren und ohne großen Aufwand servieren lassen. Von herzhaften Tramezzini über einen frischen Tomaten-Feta-Salat mit Za’atar bis hin zu cremigem Cheesecake im Glas: Diese einfachen Picknick-Rezepte zum Mitnehmen bringen Abwechslung auf die Picknickdecke und machen den Ausflug ins Grüne zum kulinarischen Vergnügen.
Thunfisch-Tramezzini mit Ei
Zutaten
- 1 Dose Thunfisch
- 2 EL Mayonnaise
- 2 EL Crème fraîche
- Kapern nach Geschmack
- etwas Schnittlauch
- Salz und Pfeffer
- 2 hart gekochte Eier
- Tramezzini-Brot
Zubereitung
- Thunfisch gut abtropfen lassen und mit Mayonnaise, Crème fraîche, Kapern und fein geschnittenem Schnittlauch vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Tramezzini-Brot gleichmäßig mit der Thunfischcreme bestreichen. Die hart gekochten Eier in dünne Scheiben schneiden, darauf verteilen und jeweils mit einer weiteren Brotscheibe abdecken.
- Die Tramezzini leicht andrücken und in Butterbrotpapier wickeln.
Tomaten-Feta-Salat mit Za’atar
Zutaten
- 350 g Cherrytomaten
- 100 g Feta
- 1 Zitrone
- 1/2 rote Zwiebel
- 4 EL Olivenöl
- 2 EL Za’atar (Gewürzmischung aus Sesam, Thymian und Sumach)
- 1 TL Honig
- Basilikum und Minze
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Cherrytomaten und den Feta in kleine Würfel schneiden.
- Aus Zitronensaft und -abrieb, gehackter Zwiebel, Olivenöl, Za’atar, Honig sowie Salz und Pfeffer ein Dressing zubereiten und mit den Tomaten, dem Feta und den Kräutern vermengen.
- Den Salat in gut verschließbare Gläser füllen und schon kann das Picknick beginnen!
Cheesecake im Glas
Zutaten für 4-6 Gläser
Boden
- 60 g Butter, geschmolzen
- 70 g glutenfreies Mehl
- 30 g gemahlene Mandeln
- 1/2 EL Flohsamenschalen
- 30 g Zucker
Füllung
- 250 g Topfen
- 150 g Frischkäse
- 100 ml Schlagobers
- 50 g Zucker
- 10 g Maisstärke
- 2 Eier
- Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren nach Wahl
Zubereitung
- Für den Boden alle Zutaten vermischen und je nach Größe in 4 bis 6 hitzefeste Schraubgläser füllen. Bei 200 °C etwa 15 Minuten vorbacken.
- Für die Füllung alle Zutaten (außer Beeren) glatt verrühren und auf den Boden im Glas verteilen. Bei 170 °C ca. 30 Minuten backen.
- Auskühlen lassen und mit frischen Beeren toppen. Zum Transportieren das Glas gut mit einem Schraubdeckel verschließen.
Tipp
Ein gelungenes Picknick lebt nicht nur von den richtigen Rezepten, sondern auch von der liebevollen Vorbereitung. Hübsch verpackte Köstlichkeiten, schöne Servietten, ein Holzbrett und stilvolle Gläser machen aus der Picknickdecke im Handumdrehen einen feinen Genussplatz, an dem man gerne länger verweilt.
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