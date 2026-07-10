Ein Picknick auf einer Wiese mit einem Holzbrett, das belegte Sandwiches, einen Tomaten-Feta-Salat, ein Beeren-Dessert und Sekt umfasst.
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Rezepte

Einfach & gelingsicher: Rezepte für ein Picknick im Grünen

Mit einfachen Rezepten, handlichem Fingerfood und sommerlichen Snacks wird aus jeder Picknickdecke im Handumdrehen ein gemütlicher Genussplatz.

von Katharina Baumhakel

10.07.26

Ob im Park, am See, auf einer Blumenwiese, unter Bäumen oder im Weingarten: Ein Picknick ist die schönste Art, den Sommer im Freien zu genießen. Damit das Essen unterwegs genauso gut schmeckt wie zu Hause, braucht es unkomplizierte Rezepte, die sich gut vorbereiten, sicher transportieren und ohne großen Aufwand servieren lassen. Von herzhaften Tramezzini über einen frischen Tomaten-Feta-Salat mit Za’atar bis hin zu cremigem Cheesecake im Glas: Diese einfachen Picknick-Rezepte zum Mitnehmen bringen Abwechslung auf die Picknickdecke und machen den Ausflug ins Grüne zum kulinarischen Vergnügen.

Tramezzini

Thunfisch-Tramezzini mit Ei sind handlich und daher ideal für ein Picknick unterwegs.

©Katharina Baumhakel

Thunfisch-Tramezzini mit Ei

Zutaten

  • 1 Dose Thunfisch 
  • 2 EL Mayonnaise
  • 2 EL Crème fraîche 
  • Kapern nach Geschmack 
  • etwas Schnittlauch
  • Salz und Pfeffer 
  • 2 hart gekochte Eier 
  • Tramezzini-Brot

Zubereitung

  1. Thunfisch gut abtropfen lassen und mit Mayonnaise, Crème fraîche, Kapern und fein geschnittenem Schnittlauch vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
  2. Tramezzini-Brot gleichmäßig mit der Thunfischcreme bestreichen. Die hart gekochten Eier in dünne Scheiben schneiden, darauf verteilen und jeweils mit einer weiteren Brotscheibe abdecken. 
  3. Die Tramezzini leicht andrücken und in Butterbrotpapier wickeln.
Tomaten-Feta-Salat mit Basilikum in Gläsern auf einem Holzbrett für ein Picknick.

Tomaten-Feta-Salat mit Za’atar lässt sich in Weck- oder Schraubgläsern gut mitnehmen.

©Katharina Baumhakel

Tomaten-Feta-Salat mit Za’atar

Zutaten

  • 350 g Cherrytomaten
  • 100 g Feta
  • 1 Zitrone
  • 1/2 rote Zwiebel
  • 4 EL Olivenöl
  • 2 EL Za’atar (Gewürzmischung aus Sesam, Thymian und Sumach)
  • 1 TL Honig
  • Basilikum und Minze
  • Salz und Pfeffer

Zubereitung

  1. Cherrytomaten und den Feta in kleine Würfel schneiden.
  2. Aus Zitronensaft und -abrieb, gehackter Zwiebel, Olivenöl, Za’atar, Honig sowie Salz und Pfeffer ein Dressing zubereiten und mit den Tomaten, dem Feta und den Kräutern vermengen.
  3. Den Salat in gut verschließbare Gläser füllen und schon kann das Picknick beginnen!
Im Glas servierter Cheesecake mit Beeren und eine Flasche Weißwein auf einer gedeckten Picknickdecke.

Der Cheesecake im Glas ist ein wunderbares Dessert, das sich gut vorbereiten lässt.

©Katharina Baumhakel

Cheesecake im Glas

Zutaten für 4-6 Gläser

Boden

  • 60 g Butter, geschmolzen
  • 70 g glutenfreies Mehl
  • 30 g gemahlene Mandeln
  • 1/2 EL Flohsamenschalen
  • 30 g Zucker

Füllung

  • 250 g Topfen
  • 150 g Frischkäse
  • 100 ml Schlagobers
  • 50 g Zucker
  • 10 g Maisstärke
  • 2 Eier
  • Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren nach Wahl

Zubereitung

  1. Für den Boden alle Zutaten vermischen und je nach Größe in 4 bis 6 hitzefeste Schraubgläser füllen. Bei 200 °C etwa 15 Minuten vorbacken.
  2. Für die Füllung alle Zutaten (außer Beeren) glatt verrühren und auf den Boden im Glas verteilen. Bei 170 °C ca. 30 Minuten backen.
  3. Auskühlen lassen und mit frischen Beeren toppen. Zum Transportieren das Glas gut mit einem Schraubdeckel verschließen. 

Tipp

Ein gelungenes Picknick lebt nicht nur von den richtigen Rezepten, sondern auch von der liebevollen Vorbereitung. Hübsch verpackte Köstlichkeiten, schöne Servietten, ein Holzbrett und stilvolle Gläser machen aus der Picknickdecke im Handumdrehen einen feinen Genussplatz, an dem man gerne länger verweilt.

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