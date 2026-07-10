Ob im Park, am See, auf einer Blumenwiese, unter Bäumen oder im Weingarten: Ein Picknick ist die schönste Art, den Sommer im Freien zu genießen. Damit das Essen unterwegs genauso gut schmeckt wie zu Hause, braucht es unkomplizierte Rezepte, die sich gut vorbereiten, sicher transportieren und ohne großen Aufwand servieren lassen. Von herzhaften Tramezzini über einen frischen Tomaten-Feta-Salat mit Za’atar bis hin zu cremigem Cheesecake im Glas: Diese einfachen Picknick-Rezepte zum Mitnehmen bringen Abwechslung auf die Picknickdecke und machen den Ausflug ins Grüne zum kulinarischen Vergnügen.