"Alleinsein wäre nichts für mich"

Gedanken sind frei. „Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt“, heißt es im Hamlet. Die Aufklärung hat uns von vielem erlöst, von Hexenwahn und Inquisition“ philosophiert Simonischek, „hat aber auch viel Spiritualität, Geistigkeit, Demut gegenüber dem Unerklärlichen gekostet. Unser Hirn bringt uns ja ziemlich weit. Für die Antwort auf die Frage: ,Was ist nach dem Tod?’ reicht es nicht. Die Kirche sorgt dafür, dass es Regeln gibt.“ Er ist ausgetreten und wieder eingetreten. Lacht. „Brigitte wollte anders heiraten als die erste. Und die Kirche hat ein großes Herz: Eintreten, Heirat, Taufe. Also is der Bua mit der Kerze selber zur Taufe gegangen.“ Dabei haben sich die beiden Schauspieler bei einer „Revolution“ kennengelernt, beim Dreh des Vierteilers Lenz oder die Freiheit von Stefan Heym, einem politischen Liebesdrama im Jahr 1848. Sie hatte ins Büro der Aufständischen zu treten und zu sagen: „Ich möchte mich der Revolution zur Verfügung stellen.“ Leicht hat’s Brigitte Karner der Liebe trotzdem nicht gemacht. Sie steckte in einer Beziehung, er in der Trennung von Charlotte Schwab, der Mutter seines ältesten Sohnes. Der Dreh fand im Sommer statt, sie verordnete den Winter als Nachdenkzeit. Er war bissl von den Socken, verwöhnt von Frauenseite, viele Amouren wurden ihm nachgesagt. Ja, Sexsucht! hieß es erst kürzlich. „Hat mir die Bildzeitung einfach nachgeworfen“, grinst er, „als ich einen Schwerenöter in einem TV-Film gespielt hab. Genügte, zu sagen, dass ich als Junger unterwegs war, und vielleicht nicht immer so fair.“ Hmm. „Brigitte hat über den Artikel jedenfalls herzlich gelacht.“ Er wühlt sich im Haar: „Sagt eigentlich alles, wenn die Ehefrau lacht.“

Der bulgarische Reinhardtseminarist tritt auf, Arbeitsmappen werden über den Tisch geschoben und besprochen. „So schöne Begegnungen“, schwärmt der Vater von drei Söhnen, „wenn du einem weiterhelfen kannst, wenn ihm der Knopf aufgeht. Maximilian, mein Ältester, steht grad in London auf der Bühne. Wir haben heute telefoniert.“ Die anderen? Benedikt studiert Volkswirtschaft und Kaspar hat – Halleluja! – seine Mathenachprüfung geschafft. Der könnte Schauspieler werden.“

Danach bleibt es irdisch bis heiter. Na ja. „Nur über meine Leiche“ hätte Vater Simonischek, Dentist mit eigenem Labor in Hartmannsdorf, Steiermark, geschrien, hätte ihm sein Sohn, der vorgeblich Architektur studierte und gleichzeitig eine Zahntechnikerlehre herunterbog, seine Leidenschaft für die Bühne gebeichtet. „Etwas für’n Fasching, doch kein Beruf.“ Verprügelt hat er ihn als Kind, ganz klar, war damals so, und wenn die Internatslehrer des Konvikts Josephinum St. Paul im Lavanttal „A fauler Hund!“ über Peter urteilten, gab’s Ohrfeigen und Vaterzorn. „Aber ich habe ihn geliebt. Er war ja kein eiskalter Prügler, halt a Choleriker. Ein Patriarch, verzweifelt und enttäuscht, dass ich seine Erwartungen nicht erfüllt hab. Ach, noch in Graz hat er die Großmutter instrumentiert, hinter mir herzuschnüffeln. Ihre Schlafzimmertür stand immer weit offen, wenn ich abends heimkam. Ich hab sie dann mit einem lauten Kracher zugehaut.“