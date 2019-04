Paul McCartney: Berühmter Veggie für eine bessere Welt

Avocado statt Faschiertes

Nutztier-Haltung verursache mehr Treibhausgase als Verkehr, so der berühmteste Sohn Liverpools: "Um einen einzigen Hamburger herzustellen, braucht man eine Wassermenge, mit der man vier Stunden lang duschen könnte."

Die Idee eines fleischlosen Tages, ist laut McCartney aber keine neue. " Als Präsident Truman 1947 seiner erste Fernsehrede an die amerikanische Nation hielt, sprach er über die Krise in Europa. Darüber, dass die Amerikaner den Leuten nach dem Krieg helfen müssten, man Lebensmittel bereitstellen müsse. Und so schlug er der Nation vor, am Dienstag kein Fleisch zu essen."

Der Autor von "Yesterday" liefert zu seinem Plädoyer auch drei Rezepte, für Frühstück, Mittag- und Abendessen. So kommt es auch zum Auftritt der geschälten und entkernten Avocado. Sie ist der Bonus für "Tacos mit Bohnenmus".

3 Rezepte für 1 Tag

Wer das Rezept nachkochen möchte, kann das jetzt machen. Der deutsche Claudius Verlag, hat die historische Rede des Musikers nun als Buch herausgegeben. "Less Meat, Less Heat. Ein Rezept für unseren Planeten" hat zwar lediglich 72 Seiten, dafür aber eine starke Botschaft. Auch von Umweltschützer Al Gore, einst US-Vizepräsident unter Bill Clinton. "Einer der Hauptgründe für die globale Erwärmung ist der steigende Fleischverzehr in aller Welt. Vor allem, wenn das Fleisch in ökologisch unsinnigen Tierfabriken erzeugt wird, in denen kein Tier mehr auf die Weide darf."