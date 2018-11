Paul McCartney: Der Musik-Messias

Genauso wie neben den Beatles noch viele andere Namen für den pulsierenden Mersey-Beat standen. „ Ringo kam von Rory Storm and the Hurricans“, klärt June auf. Und lässt die Namen anderer Stars von damals vom Stapel: Gerry & The Pacemakers, The Searchers, Billy J. Kramer, The Fourmost oder die Sängerin Cilla Black.



Und was war jetzt mit dem Drink mit John und Ringo? „Drink? Ein Cola war das“, stellt June klar. „Und es war nachmittags. Die Bands hatten damals mehrere Auftritte am Tag. Oft begannen die schon, nachdem wir von der Schule kamen, Lunchtime Session hieß das.“ Fest steht jedenfalls: June Polak-Evans war dabei, als Ringo Starr erstmals mit den Beatles aufgetreten ist, am 16. August 1962 war das.