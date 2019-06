Opus in Spielberg: Wird ihre Interpretation der Bundeshymne der nächste Aufreger?

Fünf Jahre ohne Song - doch jetzt hat Opus diesem Leidenweg für seine Fans ein Ende gesetzt. Die Jungs aus der Steiermark kommen mit "Halfway Done" zurück und greifen in ihrem Song zeitgemäß den Klimawandel auf. "Halfway Done" geht durchaus ins Ohr, erinnert vom Klang her anfangs etwas an Eros Ramazotti, aber sobald Ewald Pfleger seine Stimme erhebt, weiß man: Das ist der gute, alte Opus-Sound!