Opernstar Garifullina: "Wenn Dominique Meyer geht, wird nichts mehr sein, wie es war"

Die vergangenen Tage waren für Aida Garifullina Stress pur. Die Sopranistin war zuletzt am Bolschoi-Theater in Moskau und davor in London engagiert, nun folgt Wien. Sie hat hier nicht nur ihre Homebase, sondern wird mit ihrem Kollegen Piotr Beczala den Wiener Opernball eröffnen. Grund genug, „La Garifullina“ besser kennenzulernen! Von Placido Domingo entdeckt, machte Garifullina abe rnicht nur in der Opernwelt von sich reden. sie stand mit Hugh Grant und Meryl Streep vor der Kamera und eröffnete mit Robbie Williams die Fußball-WM 2018 in Moskau. Die 32-Jährige spricht sehr gut Deutsch, das Interview möchte sie aber auf Englisch geben. Solange wir die Fragen nicht auf Russisch singen müssen, ist das auf jeden Fall okay.

KURIER: Aida, for you in English, für unsere Leser auf Deutsch: Sie sind ja schwieriger zu erreichen als der Papst!

Aida Garifullina: Es ist schon irgendwie verrückt! Ich hatte nur zwei Wochen Zeit, um eine große Rolle in der Rimsky-Korsakov- Oper „Sadko“ am Bolschoi-Theater vorzubereiten. So eine kurze Vorlaufzeit ist eigentlich nicht normal, aber ich hatte ein Engagement am „Royal Opera House“ in London und keine Möglichkeit, früher nach Moskau zu kommen.

Und jetzt steht mit der Eröffnung des Wiener Opernballs schon der nächste Auftritt an. Uff ...!

Ich liebe Oper! Auch wenn ich von früh bis spät arbeite, konzentriere ich mich immer darauf, was zu tun ist. Disziplin ist meine beste Freundin und die Wiener Oper ist mein zweites Zuhause.

Warum die Wiener Oper und nicht etwa die New Yorker Met?