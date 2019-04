Schön, knackig, steirisch: Anna F. erobert London

„Stimmt eigentlich“, sagt die schöne Steirerin im Interview, „das ist schon lange. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie braucht das bei mir halt, bis alles passt“ Und jetzt im Moment passt es grad richtig gut. Seit einem Jahr lebt Anna im Londoner Künstlerviertel Hackney Wick. Mit den Kampfgefährtinnen Cheryl Pinero (The Go! Team, KT Tunstall), Laura Williams und Emily Linden hat sie die superlässige Band FRIEDBERG gegründet. Genau, benannt nach ihrer Heimatstadt in der nordöstlichen Steiermark. „Das wissen die Engländer jetzt noch nicht so genau, was der Name bedeutet – aber das kommt schon“, sagt sie lachend.