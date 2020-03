Österreichs ältester Baum: Besuch bei der "Dicken Oachen"

Riesig steht die Eiche auf der Lichtung. Die Krone hat die Fläche einer Fußballplatzhälfte. Wollte man den Stamm umarmen, müsste man acht Freunde um Hilfe bitten. An der Wetterseite zum Westen hin scheint der Baum sich mit einer gröberen Rinde zu schützen. In Augenhöhe ist ein großer Stein in das Kambium eingewachsen. Vielleicht hat sich hier ein magyarischer Reiter zur Zeit Karl des Großen einen Spaß gemacht und den Stein in einen Spalt geklemmt.

Beim Übergang des Stammes zu den Leitästen ist eine Riesenhöhle, die einen ausgewachsenen Bären beherbergen könnte. Wir zählen vier Dachrinnen, die in den Baum eingelassen sind, um Stauwasser von Vertiefungen abzuleiten. Die Regenrinnen heißen in der Fachsprache „Drainrohre“ und ragen aus der Eiche beinahe wie Regenspeier aus einem Dom.

100 Jahre mehr Leben

Das Herausschremmen des Betons mit Presslufthämmern, die Installation von Entwässerungsrohren, der fachkundige Rückschnitt und das Verschließen der Wunden mit Balsam haben dem Baum das Leben gerettet. „Wir haben für diese Eiche gut und gern 100 Jahre gewonnen“, berichtet der Mittfünfziger Manfred Saller. Als Teenager hatte er keine Lust in die Gärtnerei seiner Eltern einzusteigen. Nach einer Zwischenstation in Hamburg besuchte er das renommierte „Merist Wood College“ im Süden Londons und erweiterte sein Wissen in den USA.