Oben ohne: Die spektakulärsten Rooftop-Bars der Welt

Radio Rooftop Bar, ME London

Stylish und neu renoviert zeigt sich auch das ME Hotel London. Wer hier mit dem Expresslift in den 10. Stock fährt, genießt in der Radio-Rooftop-Bar die Aussicht auf das London Eye, den Trafalgar Square, die London Bridge, Covent Garden und St. Paul's Cathedral. In noblen Lederchairs schlürfen Hipster gerne einen Signature-Cocktail oder spezielle Kombinationen von Snacks und Drinks, https://radiorooftop.com/london