O Tannenbaum! Wie prominente Österreicher Weihnachten verbringen

Was bedeutet Ihnen Weihnachten?

Michael Buchinger: Weihnachten bedeutet für mich, es nach einem in der Regel sehr stressigen letzten Drittel des Jahres endlich ein bisschen ruhiger anzugehen. Ich nehme mir bewusst nicht viel vor und meide stressige Situationen, damit ich wieder auf null komme. Bis Ende Jänner darf sich beruflich niemand was von mir erwarten. Diese Auszeit liebe ich sehr!

Wie verbringen Sie den Heiligen Abend?

Immer im Kreise der Familie. Spätestens am 24. fahre ich deshalb ins Burgenland, wo sowohl meine Familie als auch die meines Freundes zuhause ist. Trotz der kurzen Distanz ist das manchmal etwas stressig, und ich spiele mit dem Gedanken, zu Weihnachten einmal in Wien – und dann vorzugsweise im Bett zu bleiben.

Ihre perfekten Weihnachten:

Weihnachten ist erfahrungsgemäß selten perfekt. Wenn man zu große Erwartungen hat, wird es immer ein bisschen enttäuschend. Meine geheime Fantasie ist ja, in einer fremden Stadt eine schöne Hotel-Suite zu beziehen. Gerne auch mit Familie, wie bei „Kevin allein in New York“, inklusive Room Service und hie und da Schneespaziergängen.

Wie verläuft Ihr Weihnachtsabend?

Um 18:00 ist die Bescherung und danach gibt es Beef Tatar, ein paar Häppchen und Alkohol in rauen Mengen. Seit ein paar Jahren gibt es aber Kinder in unserer Familie und es ist etwas ganz Fantastisches, Weihnachten durch ihre Augen zu erleben. Ich liebe das!

Wer dekoriert den Christbaum?

Meine Eltern kümmern sich jedes Jahr um den Baum, aber ich neige schon dazu, beim Dekorieren zu helfen und – ich gebe es zu – übernehme manchmal ungefragt das Kommando. Mein Schmuck-Geschmack ist sehr amerikanisch: Glitzer, Gold und etwas Kitsch. Vielleicht bestehe ich nächstes Jahr darauf, eine singende Christbaumkugel zu installieren.