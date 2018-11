„Ich weiß, wer ich bin und wer meine Puppen sind."

Puppenzauberer

Wie Klappmaulpuppen beweglich beseelte Texte sprechen, hat der Bub 14-jährig von dem Australier Neville Tranter gelernt. Leidenschaftsmutig hat er sich zwei Jahre älter geschummelt, um überhaupt beim Workshop mittun zu dürfen – als der große Revolutionär des Puppentheaters in Graz gastierte. Viel Talent wurde ihm vom Verehrten bescheinigt. Bloß, als er einen Milchzahn verlor, verriet er sich selbst. Ohne gröbere Konsequenzen. Hm, viele gute Geister, die das besondere Kind besonders bleiben ließen.

Jetzt. Verwaltet der Vater seine Finanzen und die Mutter seine Termine. „Großartig! Höchste Dankbarkeit! Ganz am Anfang hab ich mich um diese Sachen gekümmert – und war völlig überfordert. Meine ständige Sorge: Hab ich was doppelt ausgemacht? Und das Geld: Ich merk mir keine Zahlen. Dann ging mein Vater in Pension und bot mir an, er könnte ja, wenn es mir Recht wäre ... Und ich kann mich ganz auf die Inhalte konzentrieren.“

Herr Berni: "Schlag sie tot!"

Und auf die besonderen Menschen. Simon Meusburger, bei dem Nikolaus während des Studiums der Musiktheaterregie an der Wiener Uni im Schuberttheater am Alsergrund seine Hingabe ans Puppenspiel auslebte. In schrägen und provokanten Stücken, bis 2016 als Co-Direktor. Dort hat er seine erste eigene Puppe gebaut, die beseelt war, Charakter hatte, sprach und sang. Den Herrn Berni. „Als ich zu kleben und nähen begann, hab ich Kreisler-Lieder gehört und entschieden, dass er keine Frau sondern ein Mann wird, Figur für die satirische Revue Schlag sie tot. So bekam Herr Berni seine dunkle Seele.“ Mit Meusburger entstand auch das Stück barbarischer Zeitgeschichte über Friedrich Zawrel und seinen Peiniger Heinrich Gross. Aus erster Hand erzählt – denn selbstverständlich war Zawrel an der Entwicklung beteiligt. „Bis zu seinem Tod kam er in jede Vorstellung.“

Jelinek und die Do!Demos

2012 rief Matthias Hartmann den Puppenkünstler ans Burgtheater. Hm, vielleicht zur Rettung seiner Inszenierung irrlichternder Shakespeare-Sonette unter dem Titel Fool of Love. Verband ihn so mit Franui zu „einer heißen Liebe mit vielen Plänen“.

Ein Jahr später auch. Mit der Nobelpreisträgerin. Habjan baute die Jelinek Puppe für Schatten ( Eurydike sagt). Machte ihr Zöpfe nach einem Bild von früher. Schrieb dazu eine fragend Gefallen erhoffende Mail. Sie schrieb zurück, dass sie die Haare jetzt offen trage, nur die Tolle gebe es noch. Ein paar Monate später saß er bei ihr zuhaus in München: „Wir haben uns richtig angefreundet.“

Den Nestroy-Preis für Schatten sollte er mit der Puppe für Elfriede Jelinek entgegennehmen und ihre Rede verlesen. „Nein. Wenn. Dann. Deine Stimme!“ So geschah’s und damit war die Nobelpreisträgerin beinah wirklich im Saal. Am 16. März 2019 wird er Am Königsweg – das „Stück des Jahres“ für Theater heute – als österreichische Erstaufführung am Landestheater St. Pölten inszenieren.

Zuletzt. Sprach die Jelinek-Puppe Jelineks Aufruf für die Donnerstag-Demos. Habjan geht hin. „Wär ja sonst blöd. Manchmal erst bissl später nach der Probe. Barbara Petritsch kommt auch immer mit.“