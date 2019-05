Niki Lauda war ein Überlebenskünstler

Sie wurden oft dafür bewundert, wie sie mit den Folgen des Unfalls umgegangen sind. Sind Sie einfach ein Meister der Krise?

Als Rennfahrer rechnet man fast damit, irgendwann einen Unfall zu haben. Ich habe das Risiko in Kauf genommen. Aber ich sehe die Leistung, die ich da angeblich erbracht hätte, nicht. Wenn ein Gesunder jemanden anschaut, der verbrennt, findet er natürlich keine Lösung. Du musst dich in den Menschen hineinversetzen. Viele machen das Beste aus ihrem Schicksal. Der Mensch hat eine wesentlich größere Gabe, mit Extremsituationen umzugehen, als man glaubt. Er will ja weiter und fällt nicht gleich um.

Die nächste schwere Krise kam, als 1991 ein Flugzeug Ihrer Airline abgestürzt ist. Wie ist dieser Tag abgelaufen?

Ich werde nie vergessen, wie ich an dem Tag ins Büro kam. Die Spera von der "ZIB" hat mich angerufen und gesagt, es gebe Gerüchte, mein Flugzeug wäre abgestürzt. Da sie sich nicht sicher war, habe ich gesagt: „Vor drei Wochen habt’s mich angerufen und geglaubt, ich wäre bei einem Unfall ums Leben gekommen. Dann wart's froh, dass es nicht so war.“ Ich dachte, es wäre ein Missverständnis wie bei der Unfall-Falschmeldung.

Und dann?

Bin ich sofort zur Unfallstelle geflogen. Man kann nur etwas zu einem Flugzeugabsturz sagen, wenn man weiß, worum es geht. Das war für mich eine klare Entscheidung, auch wenn es fürchterlich war, das alles zu sehen. Die Unfallursache herauszufinden, war für mich der beste Weg, diese schwierige Situation zu meistern. Es hat acht Monate gedauert, ehe ich wusste, dass es die Schubumkehr, also ein technischer Mangel war. Sonst hätte ich sofort zugedreht.

Haben Sie sich nie gefragt: Warum ich?

Dass ich als Rennfahrer verunglücke, war für mich logisch. Aber es war für mich das größte Rätsel, warum es mich beim Flugzeugabsturz getroffen hat. Ich hatte damals vier neue Flugzeuge, andere Flotten hatten 60 alte des gleichen Typs und dort ist nichts passiert. Dann hat jemand gemeint, die einzige Erklärung für diesen Schicksalsschlag wäre, dass ich verantwortlich bin, das Unglück aufzuklären. Nach dem Unfall wurden vom kleinsten Privatflugzeug bis zum größten Airbus alle Flugzeuge weltweit technisch so modifiziert, dass die Schubumkehr nie mehr aufgehen konnte.

Sie haben es sich beruflich nie leicht gemacht. Zuerst mussten Sie mühsam Geld zusammenkratzen, um überhaupt ins Renngeschäft einzusteigen. Später haben Sie die Lauda Air gegründet, wo Ihnen auch von der AUA viele Steine in den Weg gelegt wurden. Treibt Sie Widerstand an?

Ja, und wenn ich dann in irgendeinem Bereich eine Idee habe, treibt mich das doppelt an. Das war immer so. Im Nachhinein gesehen habe ich jetzt einen Vorteil. Alles, was mir passiert ist, ist ja nicht spurlos an mir vorübergegangen. Man weiß danach, wie man damit umgeht. Ich musste natürlich in relativ kurzer Zeit viele extreme Lehrbeispiele durchmachen. Je mehr dazu kommt, desto erfahrener wird man.