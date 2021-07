New York - Im Apple-Strudel

Der Fortpflanz wusste, wie die Alte zu ködern ist, und gurrte: „Jetzt, wo ich quasi flügge bin, könntest du noch einmal die goldene Gelegenheit ergreifen, mit mir zu verreisen.“ Beim Reiseziel gab es keine Verhandlungsbasis, es musste New York sein.

Im Club der Vernünftigen hatte ich noch nie um Aufnahme angesucht: Bei diesem Dollarkurs war die Location der blanke Wahnsinn. Ich buchte uns in einem Hotel auf der Canal Street, Ecke Broadway in Tribeca ein, das im Netz ganz passabel aussah – in Wurfweite von Soho, Chinatown und Little Italy. Das Zimmer im „ Tribeca Blu“ war so winzig, dass nur ein Koffer darin Platz fand und wir den anderen ins Badezimmer transferierten. Es gab ausschließlich Kaffee, der in Italien als amtliches Folterwerkzeug durchgehen würde, und ein erratisch agierendes Roomservice, aber das störte vor allem den Fortpflanz nicht. Hauptsache das Fake-Paradies lag in Griffweite. Wir wurden „best buddies“ mit den chinesischen Mitbürgern, die auf der Canal Street in der Endlosschleife „Lolex, Lolex ... Schannnel ... You designer bag“ wisperten.

Vor acht Jahren waren das Kind und ich schon einmal gemeinsam in New York gewesen. Damals tobte die „ Sex and the City“-Welle auf ihrem Höhepunkt, und wir hatten eine Bustour gebucht, wo wir mit vielen kichernden Damen in hellen Trevirahosen aus Minnesota durch die Lieblingslocations der Mädchen-Truppe geschleust worden waren und bei wässrigen Cosmopolitans in einer Touri-Bumse in Soho endeten. Als besonders traumatisierend habe ich damals unseren Besuch bei Tiffany’s abgespeichert, wo der Portier uns beim Eingang schon nicht mehr als eine hochgezogene Augenbraue und den demütigenden Satz „Die Silberabteilung ist im ersten Stock“ schenkte. Damals wusste ich, dass ich in meiner Erziehung zwar viel falsch, aber auch einiges richtig gemacht hatte. Denn der 13-jährige Fortpflanz baute sich danach vor dem Mann auf und konstatierte in durch „ Sex and the City“ geschultem Englisch trotzig: „Wir sind aber echte Tiara-Typen.“