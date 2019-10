Netflix, Amazon und Co.: Der ultimative Streaming-Guide für den Herbst

CHERNOBYL

Start: seit 29. September, Genre: Drama; Plattform: Amazon Prime

Zehn „Emmy Awards“ sagen alles, manche sprechen sogar von der besten Serie aller Zeiten. Die fünf Folgen umfassende Serie thematisiert die Reaktor-Katastrophe und zeigt das Schicksal von Menschen, die das Unglück hautnah erleben.

MINDHUNTER (Staffel 2)

Start: seit Mitte August, Genre: Drama; Plattform: Netflix

Regisseur David Fincher hat nach „ House of Cards“ mit der Serie rund um die Entwicklung des Profiling durch das FBI einen weiteren Hit geliefert. Wie ticken Serienmörder? Anfangs etwas schleppend, aber dann passiert ziemlich viel.

MR. ROBOT (Staffel 4)

Start: 06. Oktober 2019, Genre: Drama; Plattform USA Network/ Amazon Prime

Die mit Hochspannung erwartete finale Folge um Super-Hacker Eliot, der es mit dem größten Konzern der Welt aufnimmt. Mit Oscar-Preisträger Rami Malek.

THE DEUCE (Staffel 3)

Start: 06. September 2019, Genre: Drama; Plattform: HBO/SKY

James Francos mit viel Liebe zum Detail inszeniertes Sittenbild der 70er in New York, Times Square, Pornografie und Prostitution geht in die Zielgerade. Ein Zeitsprung versetzt uns mit Maggie Gyllenhaal in die schrille Welt der 80er.

THE WATCHMEN

Start: 20. Oktober 2019, Genre: Fantasy; Plattform: HBO/Sky

Noch eine Superhelden-Soap? Ja, aber von wem sie kommt macht hier den Unterschied. Denn Damon Lindelof ist der kultigste Showrunner von allen. Immerhin stammen sowohl „Lost“ als auch „The Leftovers“ von seiner Festplatte.

Worüber wir uns noch freuen:

MRS. FLETCHER mit der großartigen Kathryn Hahn (27.10., HBO/Sky); THE MANDALORIAN, eine Serie im Star-Wars-Universum, mit Game-of-Thrones-Held Pedro „The Viper“ Pascal als Kopfgeldjäger; THE CROWN: Claire Foy ist leider nicht mehr dabei, aber Olivia Colman („The Favourite“) als Queen Elizabeth ist einfach ein Traum! (Herbst/Winter, HBO/SKY). THE KING – ja, von Schwertern und Helden kann man nicht genug bekommen. (11.10., Netflix)