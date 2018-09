Nadine Leopold: Austro-Model wird Star im US-Fernsehen

Sie liebt Pizza, Krimis, Videospiele und ihre Bulldogge – und sie liebt ihre Heimat Kärnten, die sie so oft wie möglich besucht. Gelegenheit dazu hat Nadine Leopold, 24, aus Wolfsberg, aber immer seltener. In den letzten Jahren hat sie sich – eher still und heimlich als laut und aufgeregt – in die erste Riege der Top-Models katapultiert. Lediglich auf Instagram gab Leopold, die in Interviews sehr sympathisch und geerdet wirkt, bisher Mini-Einblicke in ihr Jet-Set-Leben. Seit September können nun aber Millionen TV-Zuschauer auf E! verfolgen, was das Austro-Model bewegt, wie es lebt und was der Job mit sich bringt. Der Sender zeichnet auch für „Keeping Up with the Kardashians“ verantwortlich und setzte damit in Sachen Reality-TV neue Maßstäbe.