Mußestunden in Krisenzeiten: Zeitvertreib mit Streaming, Fernsehen und Hörbüchern

Okapi in Sicht

Am Anfang mussten wir uns an die Stimme von Sandra Hüller erst gewöhnen, doch am Ende wollten wir sie nicht mehr hergeben, Stichwort: beruhigend.

Sie erzählt in „Was man von hier aus sehen kann“ die Geschichte der Westerwälderin Luise, die bei der Großmutter aufwächst, weil ihre Eltern zu sehr mit sich und ihrer Scheidung beschäftigt sind. Die Welt, die sich einem in der Erzählung offenbart, ist fantastisch und realistisch zugleich. Oma Selma hat hellseherische Kräfte und träumt von Okapis, ihre abergläubische Schwägerin Elsbeth hat für alles ein Geheimrezept und der Optiker ohne Namen, ist seit Jahren heimlich in Selma verliebt.

Den Reiz machen die Formulierungen von Autorin Mariana Leky aus. Die Szene, als Luises Vater Selma einen Hund schenkt, beschreibt sie mit den Worten: „Das gemeinsame Schweigen des Vaters und der Großmutter ist mindestens so groß wie ein irischer Wolfshund mit Schulterhöhe 200". Und wenn Sie sich von Anfang an gefragt haben, was ein Okapi ist: Ein Tier, das aussieht wie eine Mischung aus Giraffe und verbautem Pferd. Schön ist das nicht, aber dafür ist Lekys Roman als Hörbuch umso schöner.