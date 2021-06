Multimedia: Star der Woche

BLOOD ORANGE: Chamakay – Summer-Vibes mit Caroline Polachek (Chairlift).

THE VERY BEST: Julia – Mzuzu, Malawi, meets London, UK. Ein Glücksmoment.

LOLAWOLF: Drive – Zoë Kravitz, die Tochter von Lenny und Lisa, mit feinstem Indiepop.

THE FRATELLIS: Chelsea Dagger – Mein Lieblingsbierwerbesong? Ja auch ...

PLACEBO: Nancy Boy – Mann, konnten die Jungs mal rocken – sagenhaft!

SLEIGH BELLS: Bitter Rivals – E. A. B. Mehr Akkorde braucht’s eigentlich nicht. Die Poprocker aus Brooklyn melden sich mit einem Hammer-Track zurück.