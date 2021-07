Multimedia: Star der Woche

JOHN MEGILL: On And On – Sonne, lässige Leute, Gartenparty. Mein Sommerhit der Saison.



HOUSES: Beginnings – Schwermütig im August? Wenn, dann nur so schön wie hier.



MAYA JANE COLES & KARIN PARK: Everything – Dank an FM4-DJ Philipp L'Heritier für den großen Tipp.



PRINCE: Let’s Go Crazy – Mein Prince-Lieblingssong in einer fetten Live-Version. Sehr stark.



THE PREATURES: Is This How You Feel? – Isabella Manfredi hat die Pop-Band der Stunde.