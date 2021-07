Multimedia-Spezial: 7 Experten - 7 Playlists

Wolf Alice: „My Love Is Cool “ – Und noch ein komplettes Album. Die Londoner hätten den Mercury Prize gewinnen MÜSSEN!

Beach House: „Sparks“ – Großartige Indiepop-Band aus Baltimore.

The Libertines: „Anthems for Doomed Youth“ – Von One-Directions Jake Gosling perfekt produziert.

Courtney Barnett: „Pedestrian At Best“ – Vom empfehlenswerten Album "Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit". Hat auch beim FM4 Frequency ein umwerfendes Set gespielt.