Multimedia: Rückblick

Ganz klar, „ Rockstar Games“ haben uns nicht nur das am ungeduldigsten erwartete Spiel des Jahres geliefert, sondern auch das knalligste, größte, lässigste. Mit den schrägsten Charakteren und coolsten Sprüchen. Erstaunlicherweise ist es aber gerade dieses Monster von einem Game, das die größten Schwächen des Genres deutlich macht. So bunt und echt die Welt von „Los Santos“ auch wirkt – nach einer Woche hat man immer mehr das Gefühl, in einer Geisterstadt, bestenfalls einer Filmkulisse zu leben. 90 % der Gebäude bleiben für immer verschlossen, sind nur Fassade, die Bewohner reagieren wie lieblos programmierte Roboter, es gibt keinen Raum für echte Interaktion oder gar Entwicklung. Deshalb ist vielleicht sogar XCOM Enemy Within mein persönliches Spiel des Jahres. Das gibt wenigstens nicht vor, mehr zu sein als es ist.