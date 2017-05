Mode: Sommer-Feeling

Hello Sisters,

hier könnt Ihr alles über die neuen Kleiderlängen, den Trend zu Denim-all-over, den Sportstyle "Athleisure" und den coolen Retro-Trend zu den 1980er-Jahren erfahren. Einfach runterscrollen, los gehts!

SO LONG

Foto: Hersteller Foto: Hersteller

so long

Adieu Mini! Midi und Maxi sind jetzt angesagt. Die neuen Längen umspielen bunt gemustert das Knie oder zeigen sich puristisch bodenlang.

COS Ballonkleid, 99 €, www.cosstores.com / Arthur Arbesser Popelinekleid, 650 €, arthurarbesser.com

SO DENIM

Foto: CHARLOTTE WALES

Foto: Hersteller

Foto: Hersteller

so denim

Von Kopf bis Fuß blau machen – diesen Sommer mixen wir hellen mit dunklem Denim. Die neuen Looks zeigen sich in ungewöhnlichen Schnitten, mit Statement-Ärmeln, kostbaren Stickereien, lustigen Prints oder schulterfrei als Tops. Und natürlich sind auch Unisex-Modelle wieder dabei.

H&M Denim united. Unisex-Hemd, 39,99 €, hm.com / H&M Zara Larson Jeansjacke mit aufgemalter Katze, 59,99 €, ab 18. Mai online, hm.com / Simonetta Ravizza Bestickter Denim-Bag, 950 €, simonettaravizza.com

SO EIGHTIE

Foto: Hersteller

Foto: Hersteller Foto: Hersteller Foto: Hersteller

so eightie

Breite Schultern, Lackleder, Glitterbodys. In sämtlichen

Prêt-à-porter-Kollektionen bis zu den Accessoires finden sich heuer

modische Flashbacks zu den wilden, punkigen 1980er-Jahren.

Diesel Lackmantel, 599 €, shop.diesel.com / Dolce&Gabbana Stilettos mit Leo-Sohle, 495 €, bei Dolce&Gabbana, Wien 1 / Aigner Pop-Täschchen, bei STEFFL Department Store, 599 €, www.steffl-vienna.at / Toni Garrn für Vero Moda Blazer, 54,99 €, www.veromoda.com

SO SPORTY

Foto: Hersteller

Foto: Hersteller Foto: Hersteller

so sporty

„Schau mich an“, sagen die coolen Smiley-Sweaters. Hoodies, Tees, Trainers & Co scheinen direkt aus dem Fitnessstudio zu kommen. Und seitdem Pop-Sängerin Zara Larson eine Kollektion für H&M entwarf, scheint der Trend zu „Athleisure“ ungebrochen.

H&M Zara Larson Tee, 19,99 €, ab 18. Mai, hm.com / PENG! Wien-Sweater mit Maps am Rücken und Koordinaten am Ärmel, 149 €. Jeder Wunsch-Ort wird gedruckt, über peng!SHOP, Burggasse 24, Wien 7/ ASTRID DEIGNER „Look at me“-Sweater, 100 €, astriddeigner.com