Die Ausstellung: Mode - Made in Austria

Neben den Designern werden in der Ausstellung auch die wichtigsten Fotografen gezeigt.

Tschabitzer-Handler: Das war uns wichtig. Wir zeigen 34 Fotografen, darunter Günter Parth und Maria Ziegelböck und aus der jungen Generation zum Beispiel Hanna Putz und Stefanie Moshammer. Und Arbeiten von Rudi Molacek, Elfie Semotan, Gerhard Heller. Rudi Molacek kann ja zu Wien in den 1980er-Jahren besonders viel beitragen.

Molacek: Mich hat damals Helmut Lang nach Wien gebracht, ich habe für die deutsche Vogue seine Anzeigen fotografiert. Lang hat mich in die Wiener Szene eingeführt, durch ihn habe ich Falco kennengelernt und habe das Plattencover von „Junge Römer“ fotografiert. Seine Lieblingskundinnen hat er mir auch immer vorgestellt, die hab ich dann fotografiert, zum Beispiel Elfriede Jelinek. Und natürlich Künstler wie Scheibl, Damisch, Brandl. Die habe ich nicht nur fotografiert, sondern ich begann auch, ihre Werke zu sammeln. Oswald Oberhuber hat mir später eine Gastprofessur für die Fotografieklasse angeboten, und das habe ich sehr, sehr gerne angenommen. In dieser Zeit habe ich übrigens auch für Schella Kann fotografiert, das war fantastisch, die beiden ließen mir totale künstlerische Freiheit. War eine tolle Zeit, sowohl in der Mode als auch in der Kunst, in Wien, und natürlich in ganz Europa.

U4, U-Mode, Motto-Szene, der „Wiener“, Falco, unfassbar, was da alles mehr oder weniger gleichzeitig durchgestartet ist. Was war der Auslöser?

Eichinger: Starker Motor waren die Werber, die haben Geld verdient und waren auf einmal ganz stark präsent, Hans Schmid oder Gert Winkler, um nur zwei zu nennen. In-Lokale sind entstanden, auf einmal gab’s Lifestylemagazine, und die Werber haben drauf geachtet, dass das alles kommuniziert wird. Wichtigster Treffpunkt war unbestritten das U4, ein echter Catwalk.

Peter Pilotto, wo warst du eigentlich in den 1980er-Jahren? Ich nehme mal an, in der Schule.

Pilotto: Ja, in Tirol. Meine Eltern haben übrigens ein Modegeschäft gehabt, haben Armani und Alaïa geführt. Ich bin dann nach Antwerpen gegangen und habe dort Mode studiert.

Ich wundere mich ja immer, warum Wien keine Modestadt geworden ist. Was ist der Unterschied zwischen Wien und Antwerpen?

Pilotto: Antwerpen ist einzigartig, dort passiert eigentlich nichts außer Mode, so ist man total aufs Modemachen fokussiert.

Molacek: Antwerpen liegt mitten in Europa, da ist man gleich überall. Wer nach Wien kommt, um zu studieren, der geht in erster Linie auf die Musikuniversität oder ans Reinhardt-Seminar. Nach Wien gehst du nicht, um Mode zu studieren.

Peter, hättest du auch von Wien aus so erfolgreich werden können?

Pilotto: Weder von Wien aus noch von Antwerpen. Christopher und ich sind zum richtigen Zeitpunkt nach London gegangen, und dort kam eins zum anderen: Die Unterstützung durch den British Fashion Council und durch das Unit F in Wien, und da auch die wichtige London Fashion Week mit Presse, Einkäufern und den wichtigsten Menschen der Branche.

Tschabitzer-Handler: Trotzdem erstaunlich, wie viele heimische Talente es auf ein beachtliches Level geschafft haben. Österreich ist so ein kleines Land, es gibt hier de facto keine Textilindustrie mehr, keine Modeindustrie, und trotzdem … Die Arbeit der Gastprofessoren an der Angewandten kann man gar nicht genug schätzen. Da sind unter Castelbajac, Raf Simons, Vivienne Westwood etc., um nur einige zu nennen, so viele Karrieren gefördert worden. Man muss sich ja nur anschauen, wie viele Österreicher derzeit in wichtigen Positionen bei großen internationalen Labels wie Balenciaga, Kenzo, Burberry arbeiten.