Wie Mode-Labels online aufrüsten: schöne Dinge made in Austria

GRATIS PLATTFORMEN FÜR JUNGE DESIGNER

PORTALE FÜR DEN HANDEL

Soeben gegründet und schon sind mehr als 1.500 regionale Einkaufsmöglichkeiten eingetragen. Das neue Internetportal kauftregional.at bietet eine kostenlose Eintragung von Geschäften und zeigt eine Übersicht zu den derzeitigen regionalen Einkaufsmöglichkeiten in sämtlichen Bundesländern an, https://kauftregional.at/

Die Publizistin, Autorin, Umweltaktivistin und Bloggerin Nunu Kaller hat ein Hilfeforum für heimische Gewerbetreibende ins Leben gerufen und eine alternative Plattform für den österreichischen Handel und Dienstleistungen gegründet. “Ich stelle meine Website all jenen Shops und Gewerbetreibenden aus Österreich, die nun um ihre Existenz zittern, gesammelt zur Verfügung, welche auf ihrer Website klar erkenntlich machen, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen auch in Zeiten von „social distancing“ in Anspruch genommen werden können“, https://www.nunukaller.com/

PR VON PROFIS

Für junge Designer und Independent Stores, die sich gerade kein eigenes Webportal leisten können, aber trotzdem ihre Ware per Post verschicken könnten, gibt es neue Initiativen von heimischen Marketingagenturen. Sie bieten den Designern und Labels professionelle gratis Hilfe beim Marketing an. So hat die Agentur "the fashion squad" die Initiative "Solidarity" ins Leben gerufen, https://www.fashionsquad.at . Kreative aus dem independet Bereich, die schöne Produkte aus Mode und Lifestyle anbieten, haben so die Möglichkeit, via Newsletter, der von der Agentur an die Branche verschickt wird, ihre Produkte anzubieten. Auch die Wiener PR-Agentur "wonder we want", startete vor einigen Tagen die Aktion #WWWstandsWithYou. Via Instagram können sich hier kleine Unternehmen melden, um eine gratis PR-Unterstützung von den Profis zu bekommen.

MARKTPLATZ FÜR ALLE

Mit dem kostenlosen Onlinemarktplatz für Kleinunternehmen aus Österreich goodity.at, unterstützen die vier jungen Unternehmerinnen Julia Kruslin, Sandra Schmidt, Alena Sljivo & Desislava Georgieva, österreichische Betriebe mit einer speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Einkaufsplattform. Auf der innerhalb von nur wenigen Tagen in Quarantäne gegründeten Shoppingplattform erhalten heimische Kleinbetriebe die kostenlose Chance, sich und ihre Produkte online zu vermarkten. Auf Goodity.at können kleine Unternehmen, aber auch EPUs, innerhalb weniger Minuten einen Account anlegen und ihre Produkte listen. Jedes einzelne Produkt wird angezeigt, https://www.goodity.at/