Vom Winde verweht: Luftige Tücher und Tunikas für heiße Sommertage

Egal ob oben am Berg oder unten am See. Wenn die Sonne herunterglüht, sind hauchzarte Tuniken und luftige Pareos ideale Kleidungsstücke. Mehrzwecktücher wie etwa die von LeStoff können als Handtuch, Schal oder Pareo verwendet werden und große Tücher werden im Handumdrehen zum Kleidungsstück. Mit einem Bikini darunter, ist es das ideale Kleidungsstück für ein Eis im Strandcafe oder ein Picknick auf der Wiese.

Bild oben: Pareo aus einer Baumwoll-Modal-Mischung mit zartem Blumen-Muster, auch als Schal geeignet, von s. Oliver, 15,99 €, https://www.soliver.at

Leichte Tunika aus Baumwolle. Belize tropical, 69,99 €, von Palmers, https://www.palmers-shop.com