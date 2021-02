The Weeknd: So lange dauerte die Anfertigung seiner Glitzerjacke

Der Chartstürmer ("Blinding Lights") wurde von Matthew H. Williams eingekleidet, der im vergangenen Juni zum Kreativdirektor von Givenchy ernannt worden war. In der Vogue verriet der Designer nun, wie aufwendig die Anfertigung der funkelnden Jacke war: Jeder der Tausenden Kristalle wurde einzeln und von Hand angenäht, was in Summe etwa 250 Stunden in Anspruch nahm.

"Wenn du ein Model für den Laufsteg anziehst, geht es darum, deine eigene Vision zum Leben zu erwecken. Einen Musiker anzuziehen, heißt, seinen Charakter einzufangen und gleichzeitig deiner eigenen Marke treu zu bleiben", sagte Williams über die besondere Aufgabe.