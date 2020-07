Styling ohne Hitze: Locken dank Strohhalmen

Wem im Sommer alleine beim Gedanken an Styling-Tools wie dem Lockenstab der Schweiß auf der Stirn steht, kann seine Haare auch ohne Hitze in Form bringen. Die beliebten Beach Waves, also Locken wie nach einem Tag am Strand, klappen auch mithilfe von (Bambus-)Strohhalmen. Dazu einfach um jeden Halm eine kleine Partie Haare wickeln und mit kleinen Spangen fixieren. Je weniger Haare pro Strohhalm abgeteilt werden, desto kleiner werden die Locken. Zum Schluss großzügig Haarspray aufsprühen und idealerweise so schlafen. Am nächsten Morgen alle Halme entfernen – fertig ist die Sommerfrisur.